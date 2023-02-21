Хусаинова Махибадар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1913
Сын: Хусаинов Нурутдин Шигабутдинович
Отец ребёнка: Хусаинов Шигафетдин
Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1920
Дочь: Нурсатова Нурбанат Шигафовна
Отец ребёнка: Хусаинов Шигафетдин
Рождение ребёнка
02.04.1926
Сын: Хусаинов Шарафутдин Шигабудинович
Отец ребёнка: Хусаинов Шигафетдин
место рождения д.Аксарай Ялуторовского района
Рождение ребёнка
1930
Сын: Хусаинов Кашафтин Шигабудтинович
Отец ребёнка: Хусаинов Шигафетдин
Рождение ребёнка
19.11.1934
Дочь: Ахмадеева Рахима Шигаб козы
Отец ребёнка: Хусаинов Шигафетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хусаинов Шигафетдин
Смерть
1960