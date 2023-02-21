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Хусаинова Махибадар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1913

Сын: Хусаинов Нурутдин Шигабутдинович

Отец ребёнка: Хусаинов Шигафетдин

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1920

Дочь: Нурсатова Нурбанат Шигафовна

Отец ребёнка: Хусаинов Шигафетдин

Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.04.1926

Сын: Хусаинов Шарафутдин Шигабудинович

Отец ребёнка: Хусаинов Шигафетдин

Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
место рождения д.Аксарай Ялуторовского района
Рождение ребёнка
1930

Сын: Хусаинов Кашафтин Шигабудтинович

Отец ребёнка: Хусаинов Шигафетдин

Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.11.1934

Дочь: Ахмадеева Рахима Шигаб козы

Отец ребёнка: Хусаинов Шигафетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Шигафетдин

Смерть
1960
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