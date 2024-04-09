Параскева Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Чихачева (Ермолаева) Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Ермолаева) Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ермолаев Лев Федоров
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ермолаев Елистрат Федоров
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ермолаев Флегонтий Федоров
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ермолаев Харитон (Харлам) Федоров
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов
Рождение ребёнка
05.11.1824
Дочь: (Ермолаева) Стефанида Федорова
Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов
Смерть
Неизвестно