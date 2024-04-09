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Параскева Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Федор Радионов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Чихачева (Ермолаева) Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Ермолаева) Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ермолаев Филип Федоров

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ермолаев Егор Федоров

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ермолаев Ефрем Федоров

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ермолаев Лев Федоров

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ермолаев Елистрат Федоров

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ермолаев Флегонтий Федоров

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ермолаев Варлам Федоров

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ермолаев Харитон (Харлам) Федоров

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.11.1824

Дочь: (Ермолаева) Стефанида Федорова

Отец ребёнка: Ермолаев Федор Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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