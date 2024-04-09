Ермолаев Филип Федоров
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ермолаев Федор Иванов
Мать: Маремьяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1830
Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
05.02.1831
Дочь: (Ермолаева) Агафия Филипова
Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
08.08.1832
Дочь: (Ермолаев) Сосалия Филипова
Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
19.06.1834
Дочь: (Ермолаева) Олимпиада Филипова
Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Ермолаев) Зеновия Филипова
Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Ермолаев) Сасанна Филипова
Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
10.09.1836
Сын: Ермолаев Дормидонт Филипов
Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева
Рождение ребёнка
01.04.1844
Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева
Смерть
Неизвестно