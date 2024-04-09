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Ермолаев Филип Федоров

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ермолаев Федор Иванов

Мать: Маремьяна Михайлова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева

Рождение ребёнка
13.01.1830

Сын: Ермолаев Петр Филипов

Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.02.1831

Дочь: (Ермолаева) Агафия Филипова

Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.08.1832

Дочь: (Ермолаев) Сосалия Филипова

Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.06.1834

Дочь: (Ермолаева) Олимпиада Филипова

Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Ермолаев) Зеновия Филипова

Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Ермолаев) Сасанна Филипова

Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.09.1836

Сын: Ермолаев Дормидонт Филипов

Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ермолаев Николай Филипов

Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.1844

Сын: Ермолаев Феодор Филипов

Мать ребёнка: Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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