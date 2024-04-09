Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1830
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
05.02.1831
Дочь: (Ермолаева) Агафия Филипова
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
08.08.1832
Дочь: (Ермолаев) Сосалия Филипова
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
19.06.1834
Дочь: (Ермолаева) Олимпиада Филипова
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Ермолаев) Зеновия Филипова
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Ермолаев) Сасанна Филипова
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
10.09.1836
Сын: Ермолаев Дормидонт Филипов
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Рождение ребёнка
01.04.1844
Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров
Смерть
Неизвестно