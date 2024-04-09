Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Худоногова) Анна Матвеева

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Филип Федоров

Рождение ребёнка
13.01.1830

Сын: Ермолаев Петр Филипов

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.02.1831

Дочь: (Ермолаева) Агафия Филипова

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.08.1832

Дочь: (Ермолаев) Сосалия Филипова

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.06.1834

Дочь: (Ермолаева) Олимпиада Филипова

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Ермолаев) Зеновия Филипова

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Ермолаев) Сасанна Филипова

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.09.1836

Сын: Ермолаев Дормидонт Филипов

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ермолаев Николай Филипов

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.1844

Сын: Ермолаев Феодор Филипов

Отец ребёнка: Ермолаев Филип Федоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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