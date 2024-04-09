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Ермолаев Егор Федоров

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ермолаев Федор Радионов

Мать: Параскева Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (2Я Жена) Хаврония Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (1Я Жена) Ирина Зиновеева

Рождение ребёнка
12.05.1830

Сын: Ермолаев Петр Егоров

Мать ребёнка: (1Я Жена) Ирина Зиновеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.06.1830

Дочь: (Ермолаева) Акилина Егорова

Мать ребёнка: (1Я Жена) Ирина Зиновеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.09.1832

Дочь: (Ермолаева) Иустиния Егорова

Мать ребёнка: (1Я Жена) Ирина Зиновеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.02.1844

Дочь: (Ермолаева) Авдотья Егорова

Мать ребёнка: (1Я Жена) Ирина Зиновеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Ермолаева) Наталия Егорова

Мать ребёнка: (1Я Жена) Ирина Зиновеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.04.1850

Сын: Ермолаев Андрей Егоров

Мать ребёнка: (2Я Жена) Хаврония Гаврилова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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