Ермолаев Егор Федоров
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Ермолаев Федор Радионов
Мать: Параскева Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1830
Сын: Ермолаев Петр Егоров
Мать ребёнка: (1Я Жена) Ирина Зиновеева
Рождение ребёнка
10.06.1830
Дочь: (Ермолаева) Акилина Егорова
Мать ребёнка: (1Я Жена) Ирина Зиновеева
Рождение ребёнка
27.09.1832
Дочь: (Ермолаева) Иустиния Егорова
Мать ребёнка: (1Я Жена) Ирина Зиновеева
Рождение ребёнка
27.02.1844
Дочь: (Ермолаева) Авдотья Егорова
Мать ребёнка: (1Я Жена) Ирина Зиновеева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Ермолаева) Наталия Егорова
Мать ребёнка: (1Я Жена) Ирина Зиновеева
Рождение ребёнка
?.04.1850
Мать ребёнка: (2Я Жена) Хаврония Гаврилова
Смерть
Неизвестно