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Ермолаев Елистрат Федоров

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ермолаев Федор Радионов

Мать: Параскева Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (1Я Жена) Ксения Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (2Я Жена) Евдокия Иоаннова

Рождение ребёнка
01.12.1837

Дочь: (Ермолаева) Варвара Елистратова

Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1840

Сын: Ермолаев Фома Евстратов

Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1844

Сын: Ермолаев Захарий Елистратов

Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.11.1845

Сын: Ермолаев Андрей Елистратов

Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ермолаева) Александра Елистратова

Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.11.1851

Сын: Ермолаев Степан Елистратов

Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.08.1856

Сын: Ермолаев Демид Елистратов

Мать ребёнка: (2Я Жена) Евдокия Иоаннова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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