Ермолаев Елистрат Федоров
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Ермолаев Федор Радионов
Мать: Параскева Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1837
Дочь: (Ермолаева) Варвара Елистратова
Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
01.10.1840
Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
01.09.1844
Сын: Ермолаев Захарий Елистратов
Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
25.11.1845
Сын: Ермолаев Андрей Елистратов
Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ермолаева) Александра Елистратова
Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
?.11.1851
Сын: Ермолаев Степан Елистратов
Мать ребёнка: (1Я Жена) Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
15.08.1856
Сын: Ермолаев Демид Елистратов
Мать ребёнка: (2Я Жена) Евдокия Иоаннова
Смерть
Неизвестно