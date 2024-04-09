Ермолаев Варлам Федоров
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ермолаев Федор Радионов
Мать: Параскева Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
14.03.1843
Дочь: (Ермолаева) Дарья Варламова
Мать ребёнка: Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
17.03.1844
Дочь: (Ермолаева) Анна Варламова
Мать ребёнка: Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
14.06.1845
Сын: Ермолаев Леонтий Варламов
Мать ребёнка: Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Стефанида Николаева
Смерть
Неизвестно