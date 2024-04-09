Ермолаев Варлам Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Варлам Федоров

Ермолаев Варлам Федоров

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ермолаев Федор Радионов

Мать: Параскева Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Николаева

Рождение ребёнка
14.03.1843

Дочь: (Ермолаева) Дарья Варламова

Мать ребёнка: Стефанида Николаева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.03.1844

Дочь: (Ермолаева) Анна Варламова

Мать ребёнка: Стефанида Николаева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.06.1845

Сын: Ермолаев Леонтий Варламов

Мать ребёнка: Стефанида Николаева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ермолаев Феодот Варламов

Мать ребёнка: Стефанида Николаева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.