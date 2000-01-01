Куранова (Бабушкина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1846 ст.
Жених: неслужащий казак Константин Васильевич Куранов - 48 лет вдовец с 13/04/1846 Невеста: Александра Ивановна - 25 лет дочь девица крестьянина Ивана Петровича Бабушкина Поручители: отец жениха от... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1847 ст.
Дочь: Куранова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Куранов Константин Васильевич
Восприемники: конно-артиллерийской N16 батареи бомбандир Николай Иванович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 227 номер 33
Рождение ребёнка
21.11.1848 ст.
Сын: Куранов Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Куранов Константин Васильевич
Восприемники: конно-артиллерийской N16 батареи служащий бамбандир Николай Иванович Куранов и вдова государственная крестьянка Ксения Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1851 ст.
Сын: Куранов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Константин Васильевич
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 11 номер 19
Рождение ребёнка
01.05.1853 ст.
Сын: Куранов Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Куранов Константин Васильевич
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 197 номер 34
Смерть
Неизвестно