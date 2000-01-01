Куранова (Бабушкина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова (Бабушкина) Александра Ивановна

Куранова (Бабушкина) Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.08.1846 ст.

Муж: Куранов Константин Васильевич

Жених: неслужащий казак Константин Васильевич Куранов - 48 лет вдовец с 13/04/1846 Невеста: Александра Ивановна - 25 лет дочь девица крестьянина Ивана Петровича Бабушкина Поручители: отец жениха от... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1847 ст.

Дочь: Куранова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Куранов Константин Васильевич

Восприемники: конно-артиллерийской N16 батареи бомбандир Николай Иванович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 227 номер 33
Рождение ребёнка
21.11.1848 ст.

Сын: Куранов Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Васильевич

Восприемники: конно-артиллерийской N16 батареи служащий бамбандир Николай Иванович Куранов и вдова государственная крестьянка Ксения Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1851 ст.

Сын: Куранов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Константин Васильевич

https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 11 номер 19
Рождение ребёнка
01.05.1853 ст.

Сын: Куранов Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Васильевич

https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 197 номер 34
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close