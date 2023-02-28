Куранов Тимофей Константинович
Место рождения
Дата рождения01.05.1853 ст.
Дата смерти16.09.1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1853 ст.
Восприемники: мещанин Василий Иванович Апарнов? мещанина Василия Герасимовича Шветова жена Ирина Михайлова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 197 номер 34
Смерть
16.09.1853 ст.
умер Тимофей от кашля в возрасте 4 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 269 номер 74