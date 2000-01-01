Куранов Дмитрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1848 ст.
Дата смерти09.07.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1848 ст.
Восприемники: конно-артиллерийской N16 батареи служащий бамбандир Николай Иванович Куранов и вдова государственная крестьянка Ксения Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op... Показать все
Смерть
09.07.1850 ст.
Умер от поноса в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 582 номер 52