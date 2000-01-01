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Куранов Дмитрий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1848 ст.

Дата смерти

09.07.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1848 ст.

Отец: Куранов Константин Васильевич

Мать: Куранова Александра Ивановна

Восприемники: конно-артиллерийской N16 батареи служащий бамбандир Николай Иванович Куранов и вдова государственная крестьянка Ксения Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op... Показать все
Смерть
09.07.1850 ст.
Умер от поноса в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 582 номер 52
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