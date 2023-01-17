Куранова Евдокия Константиновна
Место рождения
Дата рождения27.02.1847 ст.
Дата смерти13.06.1848 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1847 ст.
Восприемники: конно-артиллерийской N16 батареи бомбандир Николай Иванович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 227 номер 33
Смерть
13.06.1848 ст.
Умерла от лихорадки в возрасте 1 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 403 номер 48