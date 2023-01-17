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Куранова Евдокия Константиновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.02.1847 ст.

Дата смерти

13.06.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1847 ст.

Отец: Куранов Константин Васильевич

Мать: Куранова Александра Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: конно-артиллерийской N16 батареи бомбандир Николай Иванович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 227 номер 33
Смерть
13.06.1848 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от лихорадки в возрасте 1 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 403 номер 48
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