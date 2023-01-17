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Куранов Григорий Константинович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

02.09.1853 ст.

Дата смерти

09.03.1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1853 ст.

Отец: Куранов Константин Васильевич

Мать: Куранова Александра Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемники: конноартиллерийской N16 батареи служащий урядник Александр Андреевич Аристов и служащего казака Михаила Якимовича Маклецова жена Матрена Александровна https://rodos... Показать все
Смерть
09.03.1855 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 7 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 459 номер 13
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