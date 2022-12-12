Кошкин Селиверст Мартынович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Кошкин Мартын Павлович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кошкин Сергей Селиверстович
Мать ребёнка: Кошкина Анна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кошкин Сергей Селиверстович
Мать ребёнка: Кошкина Анна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кошкин Тихон Селиверстович
Мать ребёнка: Кошкина Анна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кошкин Гаврило Селиверстович
Мать ребёнка: Кошкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин Иван Селиверстович
Мать ребёнка: Кошкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Анна
Смерть
Неизвестно