Кошкин Селиверст Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Селиверст Мартынович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Кошкин Мартын Павлович

Мать: Кошкина Евдокия Михайловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кошкин Сергей Селиверстович

Мать ребёнка: Кошкина Анна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кошкин Сергей Селиверстович

Мать ребёнка: Кошкина Анна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кошкин Тихон Селиверстович

Мать ребёнка: Кошкина Анна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кошкин Гаврило Селиверстович

Мать ребёнка: Кошкина Анна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Иван Селиверстович

Мать ребёнка: Кошкина Анна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Анна

Смерть
Неизвестно
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