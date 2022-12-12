Кошкина Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкина Евдокия Михайловна

Кошкина Евдокия Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Устинья Мартыновна

Отец ребёнка: Кошкин Мартын Павлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кошкин Селиверст Мартынович

Отец ребёнка: Кошкин Мартын Павлович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Мартын Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close