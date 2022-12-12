Кошкина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Устинья Мартыновна
Отец ребёнка: Кошкин Мартын Павлович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кошкин Селиверст Мартынович
Отец ребёнка: Кошкин Мартын Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно