Кошкин Сергей Селиверстович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Кошкин Селиверст Мартынович
Мать: Кошкина Анна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Сергеевна
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно