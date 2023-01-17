Кошкин Сергей Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин Сергей Селиверстович

Кошкин Сергей Селиверстович

avatar

Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Кошкин Селиверст Мартынович

Мать: Кошкина Анна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Сергеевна

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Кошкин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Андреевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Авдотья Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close