Кошкина Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Сергеевна
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Селиверстович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Селиверстович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Селиверстович
Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно