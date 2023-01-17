Кошкина Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Авдотья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Сергеевна

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Селиверстович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Селиверстович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Кошкин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Селиверстович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Сергей Селиверстович

Смерть
Неизвестно
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