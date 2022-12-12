Кошкин Тихон Селиверстович
Место рождения
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Кошкин Селиверст Мартынович
Мать: Кошкина Анна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Кошкина Пестелинья Петровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Катерина Тихоновна
Мать ребёнка: Кошкина Пестелинья Петровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Катерина Тихоновна
Мать ребёнка: Кошкина Пестелинья Петровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Улита Тихоновна
Мать ребёнка: Кошкина Пестелинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно