Кошкин Тихон Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин Тихон Селиверстович

Кошкин Тихон Селиверстович

avatar

Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Кошкин Селиверст Мартынович

Мать: Кошкина Анна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кошкин Семён Тихонович

Мать ребёнка: Кошкина Пестелинья Петровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Катерина Тихоновна

Мать ребёнка: Кошкина Пестелинья Петровна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Катерина Тихоновна

Мать ребёнка: Кошкина Пестелинья Петровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Улита Тихоновна

Мать ребёнка: Кошкина Пестелинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Пестелинья Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close