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Кудрявцов Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 или 1808

Дата смерти

22.12.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1808

Отец: Кудрявцев Василий Герасимович

Мать: Кудрявцева Домна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова (Машкова) Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Варвара Максимовна

Мать ребёнка: Кудрявцова (Машкова) Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кудрявцов Харитон Максимович

Мать ребёнка: Кудрявцова (Машкова) Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Степанида Максимовна

Мать ребёнка: Кудрявцова (Машкова) Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Кудрявцов Иван Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.12.1875
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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