Кудрявцов Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 или 1808
Дата смерти22.12.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 или 1808
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Варвара Максимовна
Мать ребёнка: Кудрявцова (Машкова) Матрона Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Кудрявцов Харитон Максимович
Мать ребёнка: Кудрявцова (Машкова) Матрона Сергеевна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Кудрявцов Иван Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.12.1875
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область