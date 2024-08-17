Кудрявцов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Кудрявцов Максим Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1855
Рождение ребёнка
03.02.1857
Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1862
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1866
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
23.03.1868
Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
01.11.1870
Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1873
Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна
Бракосочетание
10.01.1875
Смерть
Неизвестно