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Кудрявцов Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 или 1808 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1836 или 1838 г.р.
Между 1832 и 1838 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Кудрявцов Максим Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1855

Жена: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1857

Сын: Кудрявцов Федор Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1862

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1866

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1868

Сын: Кудрявцев Никон Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1870

Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1873

Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцова (Воинова) Мария Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.01.1875

Жена: Кудрявцева (Грибанова) Степанида Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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