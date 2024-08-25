Кудрявцова (Машкова) Матрона Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцова (Машкова) Матрона Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805 или 1806

Дата смерти

23.01.1863

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1806

Отец: Машков Сергей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Кудрявцов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кудрявцов Харитон Максимович

Отец ребёнка: Кудрявцов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Степанида Максимовна

Отец ребёнка: Кудрявцов Максим Васильевич

Смерть
23.01.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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