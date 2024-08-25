Кудрявцова (Машкова) Матрона Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805 или 1806
Дата смерти23.01.1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 или 1806
Отец: Машков Сергей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Кудрявцов Максим Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Кудрявцов Харитон Максимович
Отец ребёнка: Кудрявцов Максим Васильевич
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Степанида Максимовна
Отец ребёнка: Кудрявцов Максим Васильевич
Смерть
23.01.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область