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Машков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкова София Павловна

Рождение ребёнка
1805 или 1806

Дочь: Кудрявцова (Машкова) Матрона Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 14.09.1811

Дочь: Машкова (Макушина) Ефимия Сергеевна

Мать ребёнка: Машкова София Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Машков Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Машкова София Павловна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Машков Игнат Сергеевич

Мать ребёнка: Машкова София Павловна

Рождение ребёнка
01.08.1821

Сын: Машков Емельян Сергеевич

Мать ребёнка: Машкова София Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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