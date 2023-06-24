Машков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Машкова София Павловна
Рождение ребёнка
1805 или 1806
Дочь: Кудрявцова (Машкова) Матрона Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 14.09.1811
Дочь: Машкова (Макушина) Ефимия Сергеевна
Мать ребёнка: Машкова София Павловна
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Машкова София Павловна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Машкова София Павловна
Рождение ребёнка
01.08.1821
Мать ребёнка: Машкова София Павловна
Смерть
Неизвестно