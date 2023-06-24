Машкова София Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774 или 1784
Дата смерти29.03.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 или 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 14.09.1811
Дочь: Машкова (Макушина) Ефимия Сергеевна
Отец ребёнка: Машков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Машков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Машков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1821
Отец ребёнка: Машков Сергей Иванович
Смерть
29.03.1858