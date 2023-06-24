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Машкова София Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774 или 1784

Дата смерти

29.03.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1774 или 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Около 14.09.1811

Дочь: Машкова (Макушина) Ефимия Сергеевна

Отец ребёнка: Машков Сергей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Машков Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Машков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Машков Игнат Сергеевич

Отец ребёнка: Машков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1821

Сын: Машков Емельян Сергеевич

Отец ребёнка: Машков Сергей Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
29.03.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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