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Кудрявцов Харитон Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Кудрявцов Максим Васильевич

Мать: Кудрявцова Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
19.04.1852

Сын: Кудрявцев Иван Харитонович

Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.05.1854

Сын: Кудрявцов Михаил Харитонович

Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1856

Дочь: Кудрявцова Мария Харитоновна

Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1858

Сын: Кудрявцов Елисей Харитонович

Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Дарья Ефимовна

Смерть
Неизвестно