Кудрявцов Харитон Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Рождение ребёнка
19.04.1852
Сын: Кудрявцев Иван Харитонович
Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
24.05.1854
Сын: Кудрявцов Михаил Харитонович
Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.04.1856
Дочь: Кудрявцова Мария Харитоновна
Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
13.06.1858
Сын: Кудрявцов Елисей Харитонович
Мать ребёнка: Кудрявцева Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно