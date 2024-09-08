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Кудрявцев Иван Харитонович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1852

Отец: Кудрявцов Харитон Максимович

Мать: Кудрявцева Дарья Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.10.1870

Жена: Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1873

Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1876

Сын: Кудрявцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1876

Сын: Кудрявцев Степан Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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