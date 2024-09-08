Кудрявцев Иван Харитонович
Место рождения
Дата рождения19.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1852
Бракосочетание
23.10.1870
Рождение ребёнка
16.05.1873
Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1876
Сын: Кудрявцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1876
Сын: Кудрявцев Степан Иванович
Мать ребёнка: Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна
Смерть
Неизвестно