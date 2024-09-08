Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.06.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1853
Отец: Дражжин Иван Давидович
Бракосочетание
23.10.1870
Рождение ребёнка
16.05.1873
Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Харитонович
Рождение ребёнка
03.08.1876
Сын: Кудрявцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Харитонович
Рождение ребёнка
03.08.1876
Сын: Кудрявцев Степан Иванович
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Харитонович
Смерть
Неизвестно