Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.06.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1853

Отец: Дражжин Иван Давидович

Мать: Дражжина Феодора Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.10.1870

Муж: Кудрявцев Иван Харитонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1873

Дочь: Кудрявцева (Кудрявцева) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Харитонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1876

Сын: Кудрявцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Харитонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1876

Сын: Кудрявцев Степан Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Харитонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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