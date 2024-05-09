Дражжин Иван Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1853
Дочь: Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Дражжина Феодора Никитична
Рождение ребёнка
20.01.1868
Мать ребёнка: Дражжина Феодора Никитична
Рождение ребёнка
09.04.1870
Сын: Дрозжин Терентий Иванович
Мать ребёнка: Дражжина Феодора Никитична
Смерть
Неизвестно