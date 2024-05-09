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Дражжин Иван Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1853

Дочь: Кудрявцева (Дрозжина) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Дражжина Феодора Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1868

Сын: Дражжин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Дражжина Феодора Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1870

Сын: Дрозжин Терентий Иванович

Мать ребёнка: Дражжина Феодора Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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