Кудрявцева Домна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кудрявцов Климент Васильевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Кудрявцов Максим Васильевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
Около 22.03.1814
Дочь: Кудрявцева Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
19.06.1818
Дочь: Кудрявцова Феврония Васильевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Кудрявцева Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
21.01.1823
Дочь: Кудрявцова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Кудрявцева Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно