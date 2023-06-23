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Кудрявцева Домна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кудрявцов Климент Васильевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Кудрявцов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
Около 22.03.1814

Дочь: Кудрявцева Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1818

Дочь: Кудрявцова Феврония Васильевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Кудрявцева Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович

Рождение ребёнка
21.01.1823

Дочь: Кудрявцова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Кудрявцева Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Василий Герасимович

Смерть
Неизвестно