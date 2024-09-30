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Кудрявцов Климент Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801 или 1803

Дата смерти

10.04.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 или 1803

Отец: Кудрявцев Василий Герасимович

Мать: Кудрявцева Домна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
11.02.1819

Сын: Савин Федор Климентьевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1820

Сын: Савин Тимофей Климентьевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1821

Сын: Кудрявцов Степан Климентьевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1824

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Ефимия Климентьевна

Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Свищева (Кудрявцова) Агриппина Климентьевна

Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кудрявцов Иван Климентьевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна

Смерть
10.04.1876
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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