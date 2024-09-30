Кудрявцов Климент Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801 или 1803
Дата смерти10.04.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 или 1803
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1819
Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
15.02.1820
Сын: Савин Тимофей Климентьевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
24.11.1821
Сын: Кудрявцов Степан Климентьевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
18.07.1824
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Ефимия Климентьевна
Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Свищева (Кудрявцова) Агриппина Климентьевна
Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Кудрявцов Иван Климентьевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Пелагея Алексеевна
Смерть
10.04.1876