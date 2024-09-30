Кудрявцова Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1819
Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1820
Сын: Савин Тимофей Климентьевич
Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1821
Сын: Кудрявцов Степан Климентьевич
Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1824
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Ефимия Климентьевна
Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Свищева (Кудрявцова) Агриппина Климентьевна
Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Кудрявцов Иван Климентьевич
Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич
Смерть
Неизвестно