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Кудрявцова Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Климент Васильевич

Рождение ребёнка
11.02.1819

Сын: Савин Федор Климентьевич

Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1820

Сын: Савин Тимофей Климентьевич

Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1821

Сын: Кудрявцов Степан Климентьевич

Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1824

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Ефимия Климентьевна

Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Свищева (Кудрявцова) Агриппина Климентьевна

Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кудрявцов Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Кудрявцов Климент Васильевич

Смерть
Неизвестно

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