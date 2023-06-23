Кудрявцов Степан Климентьевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Рыбина (Кудрявцова) Феодосия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1852
Сын: Кудрявцев Яков Степанович
Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Прокофьевна
Рождение ребёнка
28.07.1854
Сын: Кудрявцов Силантий Степанович
Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Прокофьевна
Рождение ребёнка
29.01.1857
Сын: Кудрявцов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Прокофьевна
Рождение ребёнка
15.02.1860
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Прокофьевна
Рождение ребёнка
06.07.1863
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Ольга Степановна
Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Прокофьевна
Смерть
Неизвестно