Кудрявцов Степан Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцов Степан Климентьевич

Кудрявцов Степан Климентьевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

24.11.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1821

Отец: Кудрявцов Климент Васильевич

Мать: Кудрявцова Пелагея Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Степанида Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Рыбина (Кудрявцова) Феодосия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1852

Сын: Кудрявцев Яков Степанович

Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1854

Сын: Кудрявцов Силантий Степанович

Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1857

Сын: Кудрявцов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1860

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1863

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Ольга Степановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Степанида Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.