Кудрявцева Степанида Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Степанида Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцов Степан Климентьевич

Рождение ребёнка
18.10.1852

Сын: Кудрявцев Яков Степанович

Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.07.1854

Сын: Кудрявцов Силантий Степанович

Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1857

Сын: Кудрявцов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1860

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1863

Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Ольга Степановна

Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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