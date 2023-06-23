Кудрявцева Степанида Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1852
Сын: Кудрявцев Яков Степанович
Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Климентьевич
Рождение ребёнка
28.07.1854
Сын: Кудрявцов Силантий Степанович
Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Климентьевич
Рождение ребёнка
29.01.1857
Сын: Кудрявцов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Климентьевич
Рождение ребёнка
15.02.1860
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Климентьевич
Рождение ребёнка
06.07.1863
Дочь: Кудрявцова (Кудрявцова) Ольга Степановна
Отец ребёнка: Кудрявцов Степан Климентьевич
Смерть
Неизвестно