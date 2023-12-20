Мамонтов Герасим Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Мамонтов Гавриил Дементьев
Мать: Мамонтова Ирина Зотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонтов Семен Герасимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
младший писарь канцелярии Рязанского полка
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно