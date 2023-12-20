Мамонтов Герасим Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Герасим Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1822 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Мамонтов Гавриил Дементьев

Мать: Мамонтова Ирина Зотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Семен Герасимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
младший писарь канцелярии Рязанского полка
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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