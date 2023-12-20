Мамонтов Семен Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Семен Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамонтов Герасим Гаврилов

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фефелова (Мамонтова) Евдокия Семенова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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