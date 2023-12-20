Мамонтов Гавриил Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Гавриил Дементьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Мамонтов Дементий Петров

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамонтова Ирина Зотова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мамонтов Герасим Гаврилов

Мать ребёнка: Мамонтова Ирина Зотова

Смерть
Неизвестно

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