Мамонтов Гавриил Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Мамонтов Дементий Петров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамонтова Ирина Зотова
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мамонтов Герасим Гаврилов
Мать ребёнка: Мамонтова Ирина Зотова
Смерть
Неизвестно