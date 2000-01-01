Браун (Braun) Христина (Christina)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1720
Дата смерти04.01.1792
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Браун Матиас
Мать: Крепп Елизавета
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
21.01.1755
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
18.10.1755
Дочь: Рихтер Мария Ева
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.12.1756
Сын: Рихтер Иоганнес Адам
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.02.1758
Дочь: Рихтер Мария Виктория
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
12.03.1760 ст.
Дочь: Рихтер Мария Катарина
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
27.09.1761
Дочь: Рихтер Регина
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.03.1764
Сын: Рихтер Франц Иосиф
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.05.1765
Дочь: Рихтер Иоганна
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль
Рождение ребёнка
06.06.1767
Сын: Рихтер Антон
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.10.1769
Сын: Рихтер Франц Иосиф
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
03.08.1771
Дочь: Рихтер Маргарета
Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль
Смерть
04.01.1792
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция