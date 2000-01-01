Браун (Braun) Христина (Christina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браун (Braun) Христина (Christina)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1720

Дата смерти

04.01.1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Браун Матиас

Мать: Крепп Елизавета

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
21.01.1755

Муж: Рихтер Иоганнес Михаэль

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
18.10.1755

Дочь: Рихтер Мария Ева

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.12.1756

Сын: Рихтер Иоганнес Адам

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.02.1758

Дочь: Рихтер Мария Виктория

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
12.03.1760 ст.

Дочь: Рихтер Мария Катарина

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
27.09.1761

Дочь: Рихтер Регина

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.03.1764

Сын: Рихтер Франц Иосиф

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.05.1765

Дочь: Рихтер Иоганна

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль

Рождение ребёнка
06.06.1767

Сын: Рихтер Антон

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.10.1769

Сын: Рихтер Франц Иосиф

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
03.08.1771

Дочь: Рихтер Маргарета

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Михаэль

Смерть
04.01.1792
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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