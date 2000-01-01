Рихтер (Richter) Иоганнес Адам (Joannes Adamus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рихтер (Richter) Иоганнес Адам (Joannes Adamus)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

10.12.1756

Дата смерти

16.01.1826

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1756

Отец: Рихтер Иоганнес Михаэль

Мать: Браун Христина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
10.12.1756
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
20.08.1782

Жена: Эйхенлауб Мария Анна

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
03.10.1783

Сын: Рихтер Матиас

Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
17.02.1785

Сын: Рихтер Иоганнес Баптист

Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
23.02.1787

Дочь: Рихтер Мария Ева

Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
25.10.1788

Дочь: Рихтер Катарина

Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
14.04.1790

Сын: Рихтер Франц Антон

Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.07.1792

Сын: Рихтер Иоганнес Георг

Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
04.11.1800

Жена: Фёллиг Мария Барбара

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
16.01.1826
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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