Рихтер (Richter) Иоганнес Адам (Joannes Adamus)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения10.12.1756
Дата смерти16.01.1826
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
10.12.1756
Отец: Рихтер Иоганнес Михаэль
Мать: Браун Христина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
10.12.1756
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
20.08.1782
Жена: Эйхенлауб Мария Анна
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
03.10.1783
Сын: Рихтер Матиас
Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
17.02.1785
Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
23.02.1787
Дочь: Рихтер Мария Ева
Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
25.10.1788
Дочь: Рихтер Катарина
Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
14.04.1790
Сын: Рихтер Франц Антон
Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.07.1792
Мать ребёнка: Эйхенлауб Мария Анна
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
04.11.1800
Жена: Фёллиг Мария Барбара
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
16.01.1826
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция