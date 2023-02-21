Рихтер (Richter) Мария Виктория (Maria Victoria)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения20.02.1758
Дата смерти05.12.1818
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1758
Отец: Рихтер Иоганнес Михаэль
Мать: Браун Христина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
05.12.1818
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция