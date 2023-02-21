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Рихтер (Richter) Мария Виктория (Maria Victoria)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

20.02.1758

Дата смерти

05.12.1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1758

Отец: Рихтер Иоганнес Михаэль

Мать: Браун Христина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
05.12.1818
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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