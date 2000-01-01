Рихтер (Richter) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рихтер Иоганнес Георг
Мать: Богнер Анна Катарина
Бракосочетание
21.01.1755
Жена: Браун Христина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
18.10.1755
Дочь: Рихтер Мария Ева
Мать ребёнка: Браун Христина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.12.1756
Сын: Рихтер Иоганнес Адам
Мать ребёнка: Браун Христина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.02.1758
Дочь: Рихтер Мария Виктория
Мать ребёнка: Браун Христина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
12.03.1760 ст.
Дочь: Рихтер Мария Катарина
Мать ребёнка: Браун Христина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
27.09.1761
Дочь: Рихтер Регина
Мать ребёнка: Браун Христина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.03.1764
Сын: Рихтер Франц Иосиф
Мать ребёнка: Браун Христина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.05.1765
Дочь: Рихтер Иоганна
Мать ребёнка: Браун Христина
Рождение ребёнка
06.06.1767
Сын: Рихтер Антон
Мать ребёнка: Браун Христина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.10.1769
Сын: Рихтер Франц Иосиф
Мать ребёнка: Браун Христина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
03.08.1771
Дочь: Рихтер Маргарета
Мать ребёнка: Браун Христина
Смерть
Неизвестно