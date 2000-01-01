Рихтер (Richter) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рихтер (Richter) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рихтер Иоганнес Георг

Мать: Богнер Анна Катарина

Бракосочетание
21.01.1755

Жена: Браун Христина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
18.10.1755

Дочь: Рихтер Мария Ева

Мать ребёнка: Браун Христина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.12.1756

Сын: Рихтер Иоганнес Адам

Мать ребёнка: Браун Христина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
20.02.1758

Дочь: Рихтер Мария Виктория

Мать ребёнка: Браун Христина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
12.03.1760 ст.

Дочь: Рихтер Мария Катарина

Мать ребёнка: Браун Христина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
27.09.1761

Дочь: Рихтер Регина

Мать ребёнка: Браун Христина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.03.1764

Сын: Рихтер Франц Иосиф

Мать ребёнка: Браун Христина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
30.05.1765

Дочь: Рихтер Иоганна

Мать ребёнка: Браун Христина

Рождение ребёнка
06.06.1767

Сын: Рихтер Антон

Мать ребёнка: Браун Христина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.10.1769

Сын: Рихтер Франц Иосиф

Мать ребёнка: Браун Христина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
03.08.1771

Дочь: Рихтер Маргарета

Мать ребёнка: Браун Христина

Смерть
Неизвестно
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