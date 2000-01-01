Браун (Braun) Матиас (Mattheus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браун (Braun) Матиас (Mattheus)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1698

Дата смерти

23.03.1766

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Браун Христина

Мать ребёнка: Крепп Елизавета

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крепп Елизавета

Смерть
23.03.1766
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
24.04.1766
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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