Браун (Braun) Матиас (Mattheus)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1698
Дата смерти23.03.1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Браун Христина
Мать ребёнка: Крепп Елизавета
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крепп Елизавета
Смерть
23.03.1766
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
24.04.1766
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция