Хазова (Копина) Мария Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения18.07.1864 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1864 ст.
Отец: Копин Аполлон Андреевич
Мать: Копина Мария Матвеевна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1864-1871 годы). Л. 11 об. Отец указан как временно обязанный г. Багракова.
Бракосочетание
05.02.1888 ст.
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 313 об.