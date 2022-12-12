Хазова (Копина) Мария Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазова (Копина) Мария Аполлоновна

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Место рождения

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.07.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1831 г.р.

Мать

Вычислено 1838 г.р.

Муж

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1864 ст.

Отец: Копин Аполлон Андреевич

Мать: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 11 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1864-1871 годы). Л. 11 об. Отец указан как временно обязанный г. Багракова.
Бракосочетание
05.02.1888 ст.

Муж: Хазов Акиндин Петрович

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 313 об.
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