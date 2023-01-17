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Хазов Акиндин Петрович

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Место рождения

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.1888 ст.

Жена: Хазова Мария Аполлоновна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 313 об.
Смерть
Неизвестно
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