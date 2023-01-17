Хазов Акиндин Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1888 ст.
Жена: Хазова Мария Аполлоновна
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 72 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1881-1890 годы). Л. 313 об.
Смерть
Неизвестно