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Стогов Матвей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1914

Дата смерти

21.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1914

Отец: Стогов Павел Герасимович

Мать: Стогова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
10.09.1946

Сын: Стогов Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Стогова Надежда Климентьевна

Рождение ребёнка
25.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стогова Надежда Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стогова Надежда Климентьевна

Смерть
21.05.1995
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