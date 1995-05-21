Стогов Матвей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1914
Дата смерти21.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1914
Рождение ребёнка
10.09.1946
Мать ребёнка: Стогова Надежда Климентьевна
Рождение ребёнка
25.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стогова Надежда Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1995