Стогов Павел Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтогов Павел Герасимович

Стогов Павел Герасимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1871

Дата смерти

22.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1893

Сын: Стогов Николай Павлович

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
До 1893

Жена: Стогова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
19.03.1895

Дочь: Телицина Мария Павловна

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
10.12.1896

Сын: Стогов Ефим Павлович

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

Торжнево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1899

Дочь: Кирюхина Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1901

Дочь: Дубинина Александра Павловна

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
20.12.1903

Сын: Стогов Василий Павлович

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

Селиваново, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Герасимова Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
20.03.1907

Сын: Стогов Георгий Павлович

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Стогов Константин Павлович

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
08.12.1912

Сын: Стогов Никита Павлович

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

д. Чижево, Ерёминская волость, Александровский уезд, Владимирская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
23.07.1914

Сын: Стогов Матвей Павлович

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Стогов Иван Павлович

Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна

Торжнево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Ольявидово, Дмитровский, Московская область
Смерть
22.06.1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close