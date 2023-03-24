Стогов Павел Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1871
Дата смерти22.06.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1893
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
До 1893
Рождение ребёнка
19.03.1895
Дочь: Телицина Мария Павловна
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
10.12.1896
Сын: Стогов Ефим Павлович
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
14.02.1899
Дочь: Кирюхина Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1901
Дочь: Дубинина Александра Павловна
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
20.12.1903
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
Селиваново, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: Герасимова Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
20.03.1907
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
06.03.1911
Сын: Стогов Константин Павлович
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
08.12.1912
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
д. Чижево, Ерёминская волость, Александровский уезд, Владимирская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
23.07.1914
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Стогов Иван Павлович
Мать ребёнка: Стогова Пелагея Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Ольявидово, Дмитровский, Московская область
Смерть
22.06.1940