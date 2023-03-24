Стогова (Макарова) Надежда Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтогова (Макарова) Надежда Климентьевна

Стогова (Макарова) Надежда Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1920

Дата смерти

17.04.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Матвей Павлович

Рождение ребёнка
10.09.1946

Сын: Стогов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Стогов Матвей Павлович

Рождение ребёнка
25.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стогов Матвей Павлович

Смерть
17.04.1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.