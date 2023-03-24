Стогова (Макарова) Надежда Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1920
Дата смерти17.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1946
Отец ребёнка: Стогов Матвей Павлович
Рождение ребёнка
25.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стогов Матвей Павлович
Смерть
17.04.1974