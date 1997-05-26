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Стогов Михаил Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1946

Дата смерти

26.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1946

Отец: Стогов Матвей Павлович

Мать: Стогова (Макарова) Надежда Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.05.1997

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