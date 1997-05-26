Стогов Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1946
Дата смерти26.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.05.1997