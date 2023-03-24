Стогова Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1873
Дата смерти11.04.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1893
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
Бракосочетание
До 1893
Рождение ребёнка
19.03.1895
Дочь: Телицина Мария Павловна
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
10.12.1896
Сын: Стогов Ефим Павлович
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
14.02.1899
Дочь: Кирюхина Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1901
Дочь: Дубинина Александра Павловна
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
20.12.1903
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
Селиваново, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: Герасимова Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
20.03.1907
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
06.03.1911
Сын: Стогов Константин Павлович
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
08.12.1912
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
д. Чижево, Ерёминская волость, Александровский уезд, Владимирская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
23.07.1914
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Стогов Иван Павлович
Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1945
Похороны
14.04.1945