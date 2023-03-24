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Стогова Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1873

Дата смерти

11.04.1945

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1893

Сын: Стогов Николай Павлович

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

Бракосочетание
До 1893

Муж: Стогов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
19.03.1895

Дочь: Телицина Мария Павловна

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
10.12.1896

Сын: Стогов Ефим Павлович

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

Торжнево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1899

Дочь: Кирюхина Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1901

Дочь: Дубинина Александра Павловна

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
20.12.1903

Сын: Стогов Василий Павлович

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

Селиваново, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Герасимова Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
20.03.1907

Сын: Стогов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Стогов Константин Павлович

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
08.12.1912

Сын: Стогов Никита Павлович

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

д. Чижево, Ерёминская волость, Александровский уезд, Владимирская губ., Российская Империя
Рождение ребёнка
23.07.1914

Сын: Стогов Матвей Павлович

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Стогов Иван Павлович

Отец ребёнка: Стогов Павел Герасимович

Торжнево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Ольявидово, Дмитровский, Московская область
Смерть
11.04.1945
Ольявидово, Дмитровский, Московская область
Похороны
14.04.1945
Ольявидово, Дмитровский, Московская область
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