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Гандзий Григорий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1954

Дата смерти

28.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1954

Отец: Гандзий Николай Самоилович

Мать: Анна Семёновна

Рождение ребёнка
06.11.1972

Сын: Гандзий Игорь Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
03.01.1974

Сын: Гандзий Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Петровна

Смерть
28.01.1999
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