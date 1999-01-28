Гандзий Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1954
Дата смерти28.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1954
Отец: Гандзий Николай Самоилович
Мать: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
06.11.1972
Сын: Гандзий Игорь Григорьевич
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
03.01.1974
Сын: Гандзий Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Петровна
Смерть
28.01.1999