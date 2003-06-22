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Гандзий Николай Самоилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1927

Дата смерти

22.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1927

Отец: Гандзий Самоил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1954

Сын: Гандзий Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Рождение ребёнка
21.07.1956

Дочь: Вокопьянц Мария Николаевна

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Рождение ребёнка
19.01.1960

Дочь: Кучерявенко Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Рождение ребёнка
21.01.1962

Дочь: Андрюнина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Рождение ребёнка
17.06.1964

Дочь: Шимполюк Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семёновна

Смерть
22.06.2003
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