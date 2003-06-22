Гандзий Николай Самоилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1927
Дата смерти22.06.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1927
Отец: Гандзий Самоил Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1954
Сын: Гандзий Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
21.07.1956
Дочь: Вокопьянц Мария Николаевна
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
19.01.1960
Дочь: Кучерявенко Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
21.01.1962
Дочь: Андрюнина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Рождение ребёнка
17.06.1964
Дочь: Шимполюк Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семёновна
Смерть
22.06.2003