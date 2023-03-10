(Яковчишина) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925
Отец: Яковчишин Семён
Мать: Яковчишина Матрёна
Рождение ребёнка
21.03.1954
Сын: Гандзий Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Гандзий Николай Самоилович
Рождение ребёнка
21.07.1956
Дочь: Вокопьянц Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гандзий Николай Самоилович
Рождение ребёнка
19.01.1960
Дочь: Кучерявенко Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Гандзий Николай Самоилович
Рождение ребёнка
21.01.1962
Дочь: Андрюнина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Гандзий Николай Самоилович
Рождение ребёнка
17.06.1964
Дочь: Шимполюк Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Гандзий Николай Самоилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно