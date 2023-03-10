(Яковчишина) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковчишина) Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925

Отец: Яковчишин Семён

Мать: Яковчишина Матрёна

Рождение ребёнка
21.03.1954

Сын: Гандзий Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Гандзий Николай Самоилович

Рождение ребёнка
21.07.1956

Дочь: Вокопьянц Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гандзий Николай Самоилович

Рождение ребёнка
19.01.1960

Дочь: Кучерявенко Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Гандзий Николай Самоилович

Рождение ребёнка
21.01.1962

Дочь: Андрюнина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Гандзий Николай Самоилович

Рождение ребёнка
17.06.1964

Дочь: Шимполюк Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Гандзий Николай Самоилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гандзий Николай Самоилович

Смерть
Неизвестно
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