(Полторак) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1972
Сын: Гандзий Игорь Григорьевич
Отец ребёнка: Гандзий Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
03.01.1974
Сын: Гандзий Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Гандзий Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно