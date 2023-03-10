(Полторак) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полторак) Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1972

Сын: Гандзий Игорь Григорьевич

Отец ребёнка: Гандзий Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1974

Сын: Гандзий Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гандзий Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гандзий Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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